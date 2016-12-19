У Бразилії стався землетрус магнітудою 6,4

12:14, 19 грудня 2016
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У неділю, 18 грудня, у Бразилії стався землетрус магнітудою 6,4.

Flickr, Matt Katzenberger
У Бразилії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 210 км на південь від міста Тарауака. Осередок землетрусу залягав на глибині 619 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.

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