У неділю, 18 грудня, у Бразилії стався землетрус магнітудою 6,4.

У Бразилії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 210 км на південь від міста Тарауака. Осередок землетрусу залягав на глибині 619 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.