На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура 0°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, очікується сніг з дощем.

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На трасі Київ - Ужгород у Київській та Житомирській областях пройде сніг, температура в дорозі 0° ... +2°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, снігопад. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +1°.

У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до +2°. 20 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройде сніг, 0° ... +2°. За даним напрямом у вівторок в Чернівецькій області очікуються опади, температура до +2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.