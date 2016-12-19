На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

13:00, 19 грудня 2016
580
0

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН
На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура 0°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, очікується сніг з дощем.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах

На трасі Київ - Ужгород у Київській та Житомирській областях пройде сніг, температура в дорозі 0° ... +2°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, снігопад. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +1°.

У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до +2°. 20 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройде сніг, 0° ... +2°. За даним напрямом у вівторок в Чернівецькій області очікуються опади, температура до +2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин