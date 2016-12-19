На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура 0°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, очікується сніг з дощем.
Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах
На трасі Київ - Ужгород у Київській та Житомирській областях пройде сніг, температура в дорозі 0° ... +2°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, снігопад. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +1°.
У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до +2°. 20 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -2°... +1°.
За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройде сніг, 0° ... +2°. За даним напрямом у вівторок в Чернівецькій області очікуються опади, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°