Ожеледь і сильний туман паралізували автомобільний рух у Чехії
Ожеледь і сильний туман призвели в Чехії в неділю, 18 грудня, до численних аварій на дорогах в різних частинах країни.
У результаті дві людини загинули, більше десяти осіб отримали поранення різної тяжкості, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеве телебачення.
На дорогах Торонто через снігопад за добу сталося близько 500 аварій
"Велика аварія за участю 17 автомобілів на швидкісній магістралі D1 (Нюрнберг-Прага-Братислава-Відень), у 20 кілометрах від Праги, призвела до смерті однієї людини і поранень різної тяжкості ще в більше ніж 10 осіб. За допомогою вертольота і автомашин "Швидкої допомоги" постраждалі відправлені до лікарні різних міст. Рух у бік міста Брно тимчасово закрито", - йдеться в повідомленні.
Ще одна смертельна аварія сталася на тій самій магістралі в 39 кілометрах від Праги в зустрічному напрямку.
Численні аварії з ранку в неділю відбулися і на дорогах місцевого значення, у тому числі, за участю двох пасажирських автобусів. Обійшлося без поранень.
Нагадаємо, устоці і в центрі Туреччини пройшов сильний снігопад, в кількох ДТП постраждали 57 людей.
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