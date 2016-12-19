У китайській провінції Хебей оголосили "червоний" рівень попередження про смог

Метеорологічна станція провінції Хебей (Північний Китай) оголосила "червоний" рівень попередження про сильний смог.

Reuters

З 16 грудня в провінції були введені заходи екстреного реагування на забруднення повітря "червоного" рівня, повідомляє "Сіньхуа".

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У провінції діє суворе обмеження на використання моторного транспорту по парних і непарних датах, зупинку робіт на будівельних майданчиках, скорочення шкідливих викидів промислових підприємств.

Нагадаємо, у китайському автономному окрузі Внутрішня Монголія від сильної посухи постраждали 1,3 млн людей.