Завтра в Україні місцями пройде сніг, на сході вночі похолодає до -22° (видеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня на заході та півдні Україні пройде сніг. На сході вночі похолодає до -22°.
У Києві завтра хмарно, вночі -6°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Львові 20 грудня хмарно, вночі -3°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°
У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сніг з дощем. Температура вночі -5°, вдень +3°, вітер мінливий, до 6.7 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -22°, вдень -2°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -12°, вдень 0°. Вітер північно-західний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі пройде сніг. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -17°, вдень -1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність. Температура вночі -22°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°