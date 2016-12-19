Завтра в Україні місцями пройде сніг, на сході вночі похолодає до -22° (видеопрогноз)

18:30, 19 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня на заході та півдні Україні пройде сніг. На сході вночі похолодає до -22°.

Reuters
Reuters

У Києві завтра хмарно, вночі -6°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Львові 20 грудня хмарно, вночі -3°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сніг з дощем. Температура вночі -5°, вдень +3°, вітер мінливий, до 6.7 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -22°, вдень -2°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -12°, вдень 0°. Вітер північно-західний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі пройде сніг. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -17°, вдень -1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність. Температура вночі -22°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

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