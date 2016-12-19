У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до +1°.

У Києві завтра до -3° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Читайте також На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня на заході та півдні Україні пройде сніг. На сході вночі похолодає до -22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.