У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

19:00, 19 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до +1°.

В УНІАН
У Києві завтра до -3° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня на заході та півдні Україні пройде сніг. На сході вночі похолодає до -22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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