В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +3° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 грудня, на заході та півдні України пройде сніг. Найтепліше буде в південних регіонах - до +3°.
У столиці без опадів, удень +2°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°
У Львові 20 грудня хмарно, температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +1°. Вітер змінний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мокрий сніг, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 6.6 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -2°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні снігопад. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер західний, до 5.2 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, вдень -1°. Вітер західний, слабкий.
Погода на тиждень: у країні практично без опадів, у вівторок на сході вдарить 20-градусний мороз (карта)
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер західний, до 5.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°