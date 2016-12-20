В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +3° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 грудня, на заході та півдні України пройде сніг. Найтепліше буде в південних регіонах - до +3°.

Reuters

У столиці без опадів, удень +2°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

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У Львові 20 грудня хмарно, температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +1°. Вітер змінний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мокрий сніг, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 6.6 м/с.

На півдні до +3° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -2°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні снігопад. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, вдень -1°. Вітер західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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