У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня в столиці вдень до +2°, без опадів.

У Києві вдень до +2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 грудня, на заході та півдні України пройде сніг. Найтепліше буде в південних регіонах - до +3°.

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