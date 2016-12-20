Жителів України попереджають про туман

09:31, 20 грудня 2016
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Сьогодні, 20 грудня, у багатьох областях України очікується туман.

фото УНІАН
Жителів України попереджають про туман / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України місцями пройде сніг, на півдні температура до +3°

"Вранці 20 грудня в Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, на заході та півдні України пройде сніг. Найтепліше буде в південних регіонах - до +3°.

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