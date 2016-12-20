У результаті землетрусу в Еквадорі загинули троє людей

10:32, 20 грудня 2016
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Три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.

Наслідки землетрусу в Еквадорі / Reuters
Наслідки землетрусу в Еквадорі / Reuters

Влада провінції Есмеральдас повідомляє, що всі загиблі померли від інфарктів, отриманих в результаті переляку після підземних поштовхів.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус

Поранення людьми були отримані при обваленні будинків, усього зруйновано не менше 10 будинків. У місті Атакамес обвалилися відразу три невеликих готелі, передає "РИА Новости".

У провінції припинена робота освітніх закладів, учні повернуться до занять тільки 3 січня 2017 року.

Нагадаємо, у неділю, 18 грудня, у Бразилії стався землетрус магнітудою 6,4.

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