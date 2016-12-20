Біля берегів Соломонових островів стався землетрус

11:31, 20 грудня 2016
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У вівторок, 20 грудня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,4.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Бразилії стався землетрус магнітудою 6,4

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 80 км на північний захід від міста Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.

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