У вівторок, 20 грудня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,4.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 80 км на північний захід від міста Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.