Жертвами повені в Індонезії стали п'ятеро людей

12:14, 20 грудня 2016
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Не менше п'яти людей загинули в результаті повеней на індонезійському острові Сулавесі.

Reuters
Reuters

Повені викликали проливні дощі, які почалися на острові ще 16 грудня, повідомляє The Floodlist.

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У багатьох населених пунктах зійшли зсуви, владі довелося евакуювати місцевих жителів. Наголошується, що троє людини потонули під час повені, ще двоє загинули в результаті сходу зсуву.

Як повідомляв УНІАН, через повінь, викликану проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали без вісті.

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