На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

13:00, 20 грудня 2016
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Сьогодні на автошляхах України місцями пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

УНІАН
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до -4°, без опадів.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +3° (карта)

На трасі Київ - Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +1°. У середу на цьому маршруті сонячно, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті хмарно, температура до -7°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +1°. 21 грудня на цьому напрямку в Харківській області пройде сніг, температура -4°... -2°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройде сніг, +1° ... +2°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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