На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
Сьогодні на автошляхах України місцями пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до -4°, без опадів.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +3° (карта)
На трасі Київ - Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +1°. У середу на цьому маршруті сонячно, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті хмарно, температура до -7°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +1°. 21 грудня на цьому напрямку в Харківській області пройде сніг, температура -4°... -2°.
За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройде сніг, +1° ... +2°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°