У результаті повені в Іспанії загинула людина
Повені затопили автономні співтовариства Мурсія і Валенсія в Іспанії.
У результаті повеней загинув 40-річний чоловік. Він був віднесений течією в басейн, звідки він не зміг вибратися.
Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)
Рух транспорту в центрі Лос-Алькасереса повністю перекрито через потоки води, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Рятувальні служби в Мурсії зареєстрували дві тисячі різних НП, у тому числі ДТП, частина доріг через повені перекриті. Рятувальники евакуювали 350 людей, у 28 муніципалітетах скасовані заняття в школах.
Сильні зливи викликали повінь в Аліканте і Валенсії, де введено найвищий "червоний" рівень небезпеки, а також в Альмерії (автономне співтовариство Андалусія). Вперше за 29 років вийшла з берегів річка Сегура в районі провінції Аліканте.
Складні погодні умови встановилися також і на Балеарських островах - хвилі досягають п'яти метрів і частина пляжів опинилися затопленими.
Нагадаємо, через повені, викликані проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали без вісті.
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