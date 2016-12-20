У результаті повені в Іспанії загинула людина

14:31, 20 грудня 2016
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Повені затопили автономні співтовариства Мурсія і Валенсія в Іспанії.

Повінь в Іспанії / twitter.com, @luciamazon97
Повінь в Іспанії / twitter.com, @luciamazon97

У результаті повеней загинув 40-річний чоловік. Він був віднесений течією в басейн, звідки він не зміг вибратися.

Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)

Рух транспорту в центрі Лос-Алькасереса повністю перекрито через потоки води, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рятувальні служби в Мурсії зареєстрували дві тисячі різних НП, у тому числі ДТП, частина доріг через повені перекриті. Рятувальники евакуювали 350 людей, у 28 муніципалітетах скасовані заняття в школах.

Сильні зливи викликали повінь в Аліканте і Валенсії, де введено найвищий "червоний" рівень небезпеки, а також в Альмерії (автономне співтовариство Андалусія). Вперше за 29 років вийшла з берегів річка Сегура в районі провінції Аліканте.

Складні погодні умови встановилися також і на Балеарських островах - хвилі досягають п'яти метрів і частина пляжів опинилися затопленими.

Нагадаємо, через повені, викликані проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали без вісті.

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