Рятувальники попереджають про ожеледицю 21 грудня
У середу, 21 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +3° (карта)
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.
Нагадаємо, сьогодні на автошляхах України місцями пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.
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