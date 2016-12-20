В Україні завтра без опадів, на півдні вночі до -11° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 грудня, в Україні практично без опадів. На півдні вночі похолодає до -11°.
У Києві завтра хмарно, вночі -10°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 2.9 м/с.
У Львові 21 грудня без опадів, вночі -4°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -5°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.0 м/с.
У Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -5°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 5.8 м/с.
У Харкові у середу очікується невеликий сніг, температура вночі -5°, вдень -4°. Вітер західний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -11°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 5.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -7°, вдень -5°. Вітер північно-східний та північно-західний, до 6.1 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -7°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -10°, вдень -8°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°