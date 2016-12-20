В Україні завтра без опадів, на півдні вночі до -11° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 грудня, в Україні практично без опадів. На півдні вночі похолодає до -11°.

Reuters

У Києві завтра хмарно, вночі -10°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 2.9 м/с.

У Львові 21 грудня без опадів, вночі -4°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

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У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -5°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.0 м/с.

У Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -5°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 5.8 м/с.

У Харкові у середу очікується невеликий сніг, температура вночі -5°, вдень -4°. Вітер західний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -11°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 5.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -7°, вдень -5°. Вітер північно-східний та північно-західний, до 6.1 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -7°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -10°, вдень -8°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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