Завтра вдень у Києві до -2°, без опадів

19:00, 20 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 грудня в столиці без опадів, температура повітря вдень до -2°.

УНІАН
Завтра вдень в Києві до -2° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

Вітер західний та південно-західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:56, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 грудня, в Україні практично без опадів. На півдні вночі похолодає до -11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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