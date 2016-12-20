На Україну суне похолодання, антициклон "Ксандер" "оборонятиме" країну від опадів

Вже із сьогоднішньої ночі в Україні очікується похолодання.

В Україні цієї ночі тріщатимуть морози / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У ніч на середу найхолодніше буде на сході та північному сході. Арктична повітряна маса принесе сюди, включно із зоною АТО, -13-19 градусів. На решті території очікується також похолодання до -4-12 градусів.

Вдень також найхолодніше буде на сході, до -6-12 градусів.

"У більшості областей максимальна денна температура у середу коливатиметься в межах -2-6 градусів. Ще порівняно тепла погода втримається у західних областях, там від 2 морозу до 2 тепла", - йдеться у повідомленні синоптика.

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Крім того, розповіла Діденко, антициклон "Ксандер" міцно оборонятиме територію України від впливу вологих атлантичних потоків, тому завтра навряд чи очікуватимуться опади.

У Києві завтра також похолодає вночі до -5-7, вдень до -1-3 градусів. Без опадів та слизько.

Найближчої ночі температура повітря у Харківській та Луганській областях може опускатися місцями до -20-24 градусів морозу. Це - найнижчі показники, які очікуються в Україні в ніч на середу.

"Похолодання буде короткочасним, бо вже з 22 грудня температура повітря знову підвищиться. І немилосердні -13-19 у зоні АТО зміняться на лагідніші невеликі морози", - потішила прогнозом синоптик.