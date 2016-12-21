В Україні сьогодні без опадів, на сході до -8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 2.5 м/с.

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У Львові 21 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура -1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 5.6 м/с.

На сході до -8° / УНІАН

У Харкові можливі опади. Температура до -4°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень -4°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську в середу хмарно, вдень -7°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -8°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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