В Україні сьогодні без опадів, на сході до -8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.
У столиці без опадів, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 2.5 м/с.
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
У Львові 21 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура -1°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 5.6 м/с.
У Харкові можливі опади. Температура до -4°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень -4°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську в середу хмарно, вдень -7°. Вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -8°. Вітер західний, до 5.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°