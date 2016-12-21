Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 грудня, у столиці вдень до -2°, без опадів.

У Києві вдень до -2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер західний та південно-західний, до 2.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.

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