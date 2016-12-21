У ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах України

Сьогодні, 21 грудня, в Україні на дорогах ожеледиця.

Жителів України попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє Держана служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

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"Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.