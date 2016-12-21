У ДСНС попереджають про ожеледицю на дорогах України
Сьогодні, 21 грудня, в Україні на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держана служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
"Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.
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