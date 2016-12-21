На Алясці через виверження вулкана оголосили "червоний" рівень небезпеки для авіації
На острові Богословський (штат Аляска, США) зафіксовано виверження вулкана.
Про це повідомили кілька пілотів 20 грудня, після чого Центр спостереження за вулканами штату Аляска оголосив червоний рівень небезпеки для авіації, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал KTVA.
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"Вони (пілоти) повідомили про хмару вулканічного попелу, яка піднімалася на висоту 34 тисячі футів (більше 10 кілометрів)", - йдеться в повідомленні.
У Центрі спостереження за вулканами штату немає обладнання на острові, тому стежити за активністю вулкана будуть за допомогою інформації з супутників і дистанційних приладів.
Нагадаємо, вулкан Шивелуч на півострові Камчатка (РФ) викинув два стовпи попелу на висоту 6 км.
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