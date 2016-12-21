На Алясці через виверження вулкана оголосили "червоний" рівень небезпеки для авіації

На острові Богословський (штат Аляска, США) зафіксовано виверження вулкана.

На острові Богословський зафіксовано виверження вулкана / volkstat.ru

Про це повідомили кілька пілотів 20 грудня, після чого Центр спостереження за вулканами штату Аляска оголосив червоний рівень небезпеки для авіації, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал KTVA.

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"Вони (пілоти) повідомили про хмару вулканічного попелу, яка піднімалася на висоту 34 тисячі футів (більше 10 кілометрів)", - йдеться в повідомленні.

У Центрі спостереження за вулканами штату немає обладнання на острові, тому стежити за активністю вулкана будуть за допомогою інформації з супутників і дистанційних приладів.

Нагадаємо, вулкан Шивелуч на півострові Камчатка (РФ) викинув два стовпи попелу на висоту 6 км.