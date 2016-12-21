У повіті Черчен Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю стався землетрус магнітудою 5,8.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У Китайському центрі сейсмологічних мереж повідомили, що гіпоцентр залягав на глибині 9 км.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 37,25 градусів північної широти і 84,81 градусів східної довготи на висоті 2,5 тис метрів над рівнем моря в 120 км від повіту Черчен і в 190 км від повіту Міньфен, передає "Сіньхуа".

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.