На Філіппінах через повені евакуювали понад 50 тисяч людей

12:15, 21 грудня 2016
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Тисячі сімей постраждали через повені, які почалися в результаті проливних дощів на філіппінському острові Самар.

Reuters
Reuters

За інформацією Департаменту соціального забезпечення і розвитку, через стихію постраждали майже 73 тисячі людей, передає The Floodlist.

У результаті повені у В'єтнамі загинули вісім осіб

Повені затопили понад 100 сіл, не менше п'яти будинків повністю зруйновані. За даними місцевих ЗМІ, загинули дві людини.

Місцевій владі довелося евакуювати понад 52 тисячі осіб, їх розмістили в 26 рятувальних центрах.

Зазначається, що в деяких районах острова за добу випало понад 280 мм дощу, що становить половину норми цілого грудня.

Нагадаємо, повені затопили автономні співтовариства Мурсія і Валенсія в Іспанії.

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