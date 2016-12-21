На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°

У середу і четвер на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, сонячно.

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На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -1° ... +2°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -4°, хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно. Температура в дорозі до -4°. 22 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +1°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, -1° ... +2°. За даним напрямком у четвер сонячно, температура до +4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.