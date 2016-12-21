На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°
У середу і четвер на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, сонячно.
В Україні сьогодні без опадів, на сході до -8° (карта)
На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -1° ... +2°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -4°, хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.
У напрямку Харкова хмарно. Температура в дорозі до -4°. 22 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +1°... +3°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, -1° ... +2°. За даним напрямком у четвер сонячно, температура до +4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°