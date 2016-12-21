У Сахарі вперше за 37 років випав сніг (фото)

13:12, 21 грудня 2016
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У пустелі Сахара вперше з 1979 року випав сніг.

Сніг в Цукрі / facebook.com, Karim Bouchetata
Сніг у Сахарі / facebook.com, Karim Bouchetata

Фотографу Каріму Бучетата вдалося зафіксувати настільки рідкісне явище в Алжирі 19 грудня, повідомляє The Telegraph.

У Саудівській Аравії випав сніг

"Усі були просто приголомшені, побачивши сніг в пустелі. Він пролежав близько доби, а після розтанув", - розповів фотограф.

За наявними даними, сніг у Сахарі випав лише вдруге. Уперше це сталося 18 лютого 1979 року, тоді снігопад тривав усього півгодини.

Сніг в пустелі Сахара / facebook.com, Karim Bouchetata
Сніг в пустелі Сахара / facebook.com, Karim Bouchetata
facebook.com Карім Bouchetata
У Сахарі випав сніг / facebook.com, Karim Bouchetata

Нагадаємо, на початку грудня на Гавайських островах випала рекордна кількість снігу.

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