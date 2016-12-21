У середу, 21 грудня, біля берегів Східного Тімору стався землетрус магнітудою 6,7.

Біля берегів Східного Тімору стався землетрус / thousandwonders.net

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 278 кілометрах на південний схід від столиці країни Ділі. Осередок землетрусу залягав на глибині 151 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у повіті Черчен Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю стався землетрус магнітудою 5,8.