Біля берегів Східного Тімору стався землетрус магнітудою 6,7

14:29, 21 грудня 2016
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У середу, 21 грудня, біля берегів Східного Тімору стався землетрус магнітудою 6,7.

Біля берегів Східного Тімору стався землетрус / thousandwonders.net
Біля берегів Східного Тімору стався землетрус / thousandwonders.net

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті землетрусу в Еквадорі загинули троє людей

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 278 кілометрах на південний схід від столиці країни Ділі. Осередок землетрусу залягав на глибині 151 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у повіті Черчен Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю стався землетрус магнітудою 5,8.

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