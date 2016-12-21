Сьогодні, 21 грудня, у на дорогах столиці ожеледиця.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті", - йдеться в повідомленні.

Киян просять бути обережними під час пересування містом.

Нагадаємо, у середу і четвер на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.