Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

16:00, 21 грудня 2016
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Сьогодні, 21 грудня, у на дорогах столиці ожеледиця.

УНИАН
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

"Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті", - йдеться в повідомленні.

Киян просять бути обережними під час пересування містом.

Нагадаємо, у середу і четвер на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.

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