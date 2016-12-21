В Україні завтра без опадів, на заході температура до +4° (відеопрогноз)

18:30, 21 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня в Україні без опадів. У західних регіонах-до +4°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра сонячно, вночі -5°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 2.3 м/с.

У Львові 22 грудня без опадів, вночі -5°, вдень +2°. Вітер західний і південно-східний, легкий.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°

У Луцьку завтра ясно. Температура повітря вночі -5°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 2.8 м/с.

У Вінниці сонячно. Температура вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Харкові у четвер мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер східний та північно-східний, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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