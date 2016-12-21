В Україні завтра без опадів, на заході температура до +4° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня в Україні без опадів. У західних регіонах-до +4°.
У Києві завтра сонячно, вночі -5°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 2.3 м/с.
У Львові 22 грудня без опадів, вночі -5°, вдень +2°. Вітер західний і південно-східний, легкий.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°
У Луцьку завтра ясно. Температура повітря вночі -5°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 2.8 м/с.
У Вінниці сонячно. Температура вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Харкові у четвер мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер східний та північно-східний, до 3.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°