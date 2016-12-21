Завтра вдень в Києві до +1°, без опадів

19:00, 21 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°

Вітер західний та південно-західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:56, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня в Україні без опадів. У західних регіонах-до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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