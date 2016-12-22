Ураган "Барбара" досягне Великобританії на різдвяні свята

04:39, 22 грудня 2016
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Національна метеорологічна служба Сполученого Королівства випустила попередження у зв'язку з наближенням шторму "Барбара".

REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Ураган, як очікується, досягне території Сполученого Королівства в різдвяні свята - 24 і 25 грудня, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Найсильніше він зачепить Шотландію, Північну Ірландію, а також північні райони Уельсу і Англії.

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У Шотландії, де присутність урагану вже почала відчуватися, швидкість вітру може досягати 145 кілометрів на годину. Національна метеорологічна служба привласнила шторму середній, "помаранчевий" рівень небезпеки.

Офіційний представник служби Грем Медж сказав, що ураган може вплинути на постачання електроенергії та інфраструктуру, порушити рух через мости і поромне сполучення.

"Нам пощастило, що ми отримали можливість випустити попередження напередодні урагану. Сподіваємося, що у людей вистачить часу, щоб при необхідності змінити свої плани", - додав Медж.

У зв'язку з попередженням деякі енергетичні компанії вже викликали на чергування додаткових співробітників.

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