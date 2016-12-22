В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +4° (карта)

08:00, 22 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 2.4 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°

У Львові 22 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 2.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура 0°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°, вітер мінливий, до 2.7 м/с.

УНІАН
На заході до +4° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 2.8 м/с.

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