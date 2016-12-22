Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +1°

08:30, 22 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня в столиці вдень до +1°, без опадів.

Фото УНІАН
У Києві до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер західний та південно-західний, до 2.4 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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