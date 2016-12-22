Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +1°
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня в столиці вдень до +1°, без опадів.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер західний та південно-західний, до 2.4 м/с.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +4°
Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде у 15:57.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Хмельницький+26°... +13°
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