У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах - КМДА

09:31, 22 грудня 2016
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У четвер, 22 грудня, у столиці очікується ожеледиця.

УНІАН
У Києві очікується ожеледиця на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +4° (карта)

Зазначається, що безхмарна погода утримається в Києві до 25 грудня. Лише вночі 24 грудня очікується невеликий мокрий сніг.

У КМДА попереджають про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті. 

Нагадаємо, 22 грудня в столиці вдень до +1°, без опадів.

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