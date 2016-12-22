Біля берегів Філіппін стався землетрус

10:28, 22 грудня 2016
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У четвер, 22 грудня, біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 5,0.

Біля берегів Філіппін сталося землетрясние / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 19 кілометрах на північний схід від муніципалітету Льоренте. Осередок землетрусу залягав на глибині 70 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.

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