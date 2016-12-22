Число жертв повені в Іспанії зросло до п'яти

П'ять осіб загинули в результаті повені на південному сході Іспанії.

Повінь в Іспанії / Direccion General Seguridad Ciudadana y Emergencias

Повінь викликали проливні дощі, які почалися 17 грудня. У деяких районах за кілька днів випало понад 400 мм опадів, передає The Floodlist.

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Найбільше через стихію постраждали райони Валенсії та Мурсії, де перекрили багато автодоріг і закрили школи. Найближчими днями очікується сильний дощ у Каталонії і на Балеарських островах, де оголосили "помаранчевий" рівень попередження.

Відзначається, що з жовтня цього року це вже четверта повінь, у результаті якої загинули люди.

Нагадаємо, через повінь, викликану проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали без вісті.