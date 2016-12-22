Число жертв повені в Іспанії зросло до п'яти

11:30, 22 грудня 2016
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П'ять осіб загинули в результаті повені на південному сході Іспанії.

Повінь в Іспанії / Direccion General Seguridad Ciudadana y Emergencias
Повінь в Іспанії / Direccion General Seguridad Ciudadana y Emergencias

Повінь викликали проливні дощі, які почалися 17 грудня. У деяких районах за кілька днів випало понад 400 мм опадів, передає The Floodlist.

Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)

Найбільше через стихію постраждали райони Валенсії та Мурсії, де перекрили багато автодоріг і закрили школи. Найближчими днями очікується сильний дощ у Каталонії і на Балеарських островах, де оголосили "помаранчевий" рівень попередження.

Відзначається, що з жовтня цього року це вже четверта повінь, у результаті якої загинули люди.

Нагадаємо, через повінь, викликану проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали без вісті.

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