У 2016 році землетруси завдали Китаю збиток у розмірі більше $900 мільйонів

Станом на 20 грудня 2016 року, у материковому Китаї було зафіксовано 15 лих, викликаних землетрусами.

REUTERS

Прямий економічний збиток оцінюється приблизно в 6,55 млрд юанів (понад 940 мільйонів доларів США). Про це повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж, передає "Сіньхуа".

Читайте також Біля берегів Філіппін стався землетрус

У 2016 році в Китаї сталося 33 землетруси магнітудою вище 5,0, зокрема 18 були зафіксовані в континентальній частині країни.

Нагадаємо, у повіті Черчен Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю стався землетрус магнітудою 5,8.