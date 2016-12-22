На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°

У четвер і п'ятницю на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +3°.

На популярних українських маршрутах без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, сонячно.

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На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -1° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 23 грудня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура 0°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, 0° ... +3°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.