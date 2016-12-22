На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°
У четвер і п'ятницю на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +3°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, сонячно.
В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +4° (карта)
На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -1° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 23 грудня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура 0°... +3°.
За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, 0° ... +3°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°