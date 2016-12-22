Ожеледиця паралізувала автомобільний рух у Дніпрі (відео)

Вранці 22 грудня в Дніпрі сталося сім аварій, розбиті майже 20 автомобілів.

Ожеледь паралізувала автомобільний рух у Дніпрі / Facebook, Патрульна поліція Дніпра

У ДТП постраждали сім осіб. В основному вони отримали легкі травми, проте один водій у стані середньої тяжкості, його госпіталізували, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відзначається, що автомобілі рухалися з невеликою швидкістю. Машини заносило на слизьких дорогах, і водії не встигали впоратися з керуванням.

Нагадаємо, ожеледь і сильний туман призвели в Чехії в неділю, 18 грудня, до численних аварій на дорогах в різних частинах країни.