На Австралію насувається тропічний циклон "Іветт"
За прогнозами метеорологів, циклон "Іветт" обрушиться на північно-західне узбережжя Австралії на вихідних.
Синоптики попереджають про сильний дощ і можливість паводків, пориви вітру можуть сягати 160 км/год, повідомляє BBC.
Число жертв циклону "Варда" в Індії збільшилося до 12
До того часу, коли "Іветт" обрушиться на берег, він досягне сили другої категорії.
Деякі гірничодобувні і металургійні компанії евакуювали більшу частину своїх службовців з портів.
Нагадаємо, національна метеорологічна служба Сполученого Королівства випустила попередження у зв'язку з наближенням шторму "Барбара".
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