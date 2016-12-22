На Австралію насувається тропічний циклон "Іветт"

14:29, 22 грудня 2016
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За прогнозами метеорологів, циклон "Іветт" обрушиться на північно-західне узбережжя Австралії на вихідних.

Ілюстрація / Strange sounds
Ілюстрація / Strange sounds

Синоптики попереджають про сильний дощ і можливість паводків, пориви вітру можуть сягати 160 км/год, повідомляє BBC.

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До того часу, коли "Іветт" обрушиться на берег, він досягне сили другої категорії.

Деякі гірничодобувні і металургійні компанії евакуювали більшу частину своїх службовців з портів.

Нагадаємо, національна метеорологічна служба Сполученого Королівства випустила попередження у зв'язку з наближенням шторму "Барбара".

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