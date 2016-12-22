На заході Колумбії стався землетрус магнітудою 4,9

16:01, 22 грудня 2016
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У четвер, 22 грудня, у західному колумбійському департаменті Чоко стався землетрус магнітудою 4,9.

Ілюстрація / huffingtonpost.com
На заході Колумбії стався землетрус / huffingtonpost.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У 2016 році землетруси завдали Китаю збиток у розмірі більше $900 мільйонів

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 32 кілометрах на південь від населеного пункту Пісарро. Осередок землетрусу залягав на глибині 46 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, три людини загинули і 47 отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися в Еквадорі вранці 19 грудня.

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