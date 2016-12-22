В Україні завтра практично без опадів, на заході до +4° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня в Україні практично без опадів. У західних регіонах-до +4°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра сонячно, вночі -2°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

У Львові 23 грудня без опадів, вночі -3°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

Читайте також На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°

У Луцьку завтра ясно. Температура повітря вночі -2°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -4°, вдень +2°, вітер мінливий, до 2.6 м/с.

У Харкові у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі ясно і без опадів. Температура вночі -8°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -10°, вдень 0°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер південно-західний, до 2.4 м/с.

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