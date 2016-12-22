Завтра у Києві без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 грудня в столиці без опадів, температура повітря вдень до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -4°.

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Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:57, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня в Україні практично без опадів. У західних регіонах-до +4°.

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