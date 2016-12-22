Синоптик розповіла, коли до України повернеться сніг

У Києві п'ятниця буде без істотних опадів.

У неділю Україну засипатиме снігом та мокрим снігом / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У Києві п'ятниця буде без істотних опадів, з підмороженою ніччю, -4-6, та прохолодним днем, 0 мінус 2. Звичайно, ожеледиця та ранковий серпанок", - йдеться у її повідомленні.

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Антициклон й надалі впливатиме на синоптичну ситуацію, тому домінуватиме суха погода. Проте на Волині, Рівненщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині місцями очікуються опади.

Субота, 24 грудня, - приблизно така ж. А ось на Різдво за західним обрядом (25 грудня - Ред.), продовжила синоптик, в Україні випаде сніг та мокрий сніг.