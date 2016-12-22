У Росії свої рекорди - "морозні": в одному з округів РФ температура досягла -62° (фото)
Температура повітря на Великому Ольховському родовищі на території Білоярського району Ханти-Мансійського автономного округу РФ опустилася до -62°.
При цьому у регіональному Гідрометеоцентрі РФ повідомили, що на Великому Ольховському немає метеостанції, тому документально зафіксувати рекорд не вдалося.
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Але про температурний рекорд свідчать кілька знімків користувачів соцмереж. Зазначається, що в таку погоду нічого не видно й важко дихати.
Вдень стовпчик термометра у Білоярському районі РФ показував -48 градусів.
Раніше Погода УНІАН повідомляла, що в білоруському Вітебську з початку листопада випало 16 см снігу. Таким чином, у місті побито рекорд майже 70-річної давнини.
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