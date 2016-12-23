NASA опублікувало супутникове фото зі снігом у Сахарі
NASA опублікувало супутникове фото зі снігом в пустелі Сахара.
Про це повідомляється на сторінці агентства в Twitter.
"Сніг на краю пустелі Сахара в Африці зустрічається рідко, але 19 грудня випав сніг і був помічений нашими супутниками", - сказано в повідомленні.
У Саудівській Аравії випав сніг
Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs— NASA (@NASA) December 22, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що в пустелі Сахара випав сніг. За наявними даними, сніг у Сахарі випав лише вдруге. Вперше це сталося 18 лютого 1979 року, тоді снігопад тривав усього півгодини.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин