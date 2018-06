NASA опублікувало супутникове фото зі снігом у Сахарі

Про це повідомляється на сторінці агентства в Twitter.

"Сніг на краю пустелі Сахара в Африці зустрічається рідко, але 19 грудня випав сніг і був помічений нашими супутниками", - сказано в повідомленні.

Читайте також У Саудівській Аравії випав сніг

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs