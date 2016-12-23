NASA опублікувало супутникове фото зі снігом у Сахарі

03:23, 23 грудня 2016
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NASA опублікувало супутникове фото зі снігом в пустелі Сахара.

earthobservatory.nasa.gov
Сніг на краю пустелі Сахара / earthobservatory.nasa.gov

Про це повідомляється на сторінці агентства в Twitter.

"Сніг на краю пустелі Сахара в Африці зустрічається рідко, але 19 грудня випав сніг і був помічений нашими супутниками", - сказано в повідомленні.

У Саудівській Аравії випав сніг

Раніше УНІАН повідомляв, що в пустелі Сахара випав сніг. За наявними даними, сніг у Сахарі випав лише вдруге. Вперше це сталося 18 лютого 1979 року, тоді снігопад тривав усього півгодини.

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