В Україні сьогодні практично без опадів, на заході +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

Reuters

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

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У Львові 23 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 2.6 м/с.

На заході до +4° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень 0°. Вітер південно-західний, до 2.4 м/с.

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