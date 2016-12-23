В Україні сьогодні практично без опадів, на заході +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°
У Львові 23 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +1°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 2.6 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень 0°. Вітер південно-західний, до 2.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°