У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +1°

08:30, 23 грудня 2016
3982
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня, e столиці вдень до +1°, пройде невеликий сніг.

УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:57, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин