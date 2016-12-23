У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня, e столиці вдень до +1°, пройде невеликий сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:57, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

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