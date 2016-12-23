Жителів України попереджають про туман

09:16, 23 грудня 2016
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Сьогодні, 23 грудня, у багатьох областях України очікується туман. 

фото УНІАН
У багатьох областях сьогодні очікується туман / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +3°

"23 грудня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області вранці 23 грудня також очікується туман.

Нагадаємо, 23 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде у західних регіонах - до +4°.

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