З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов

10:26, 23 грудня 2016
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Синоптики прогнозують 25-27 грудня на більшій частині території України погіршення погодних умов - дощ з переходом в мокрий сніг.

УНІАН
З 25 грудня очікується погіршення погодних умов / УНІАН

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції, у зв'язку з цим на дорогах буде місцями ожеледиця.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході +4° (карта)

"За таких погодних умов водіям слід бути уважними при проїзді мостів і естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому разі не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, в багатьох областях України очікується туман.

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